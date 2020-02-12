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    Новини

    СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар

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    Слідчі СБУ провели обшуки у КП &laquo;Київський метрополітен&raquo;, ПАТ &laquo;Київметробуд&raquo;, в їх структурних підрозділах, в АБ &laquo;Укргазбанк&raquo; та його відділеннях - СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар
    Слідчі СБУ провели обшуки у КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», в їх структурних підрозділах, в АБ «Укргазбанк» та його відділеннях
    Фото: СБУ

    За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 млн грн

    Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У межах розслідування кримінального провадження слідчі СБУ провели обшуки, зокрема в КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», в їх структурних підрозділах, в АБ «Укргазбанк» та його відділеннях, а також за місцями проживання службових осіб організацій. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості.    

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    СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар
    СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар
    СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар
    СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар

    Наразі досліджується факт можливого заволодіння організаторами механізму бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 млрд гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 мільйонів гривень за відсотками по депозиту.  

    Для попередження подальших сумнівних операцій з бюджетними коштами на підставі ухвал слідчого судді на банківські рахунки підприємств накладено арешти на понад 2,4 млрд гривень.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом генерального прокурора. 

    Триває досудове слідство.

    Як повідомлялося, 11 лютого правоохоронці провели обшуки у «Київметробуді» та відділеннях «Укргазбанку» у справі заволодіння бюджетними коштами.

    СБУ Київ кримінал метро Офіс Генерального прокурора будівництво розслідування
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