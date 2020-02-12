СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар
За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 млн грн
Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У межах розслідування кримінального провадження слідчі СБУ провели обшуки, зокрема в КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», в їх структурних підрозділах, в АБ «Укргазбанк» та його відділеннях, а також за місцями проживання службових осіб організацій. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості.
Наразі досліджується факт можливого заволодіння організаторами механізму бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 млрд гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 мільйонів гривень за відсотками по депозиту.
Для попередження подальших сумнівних операцій з бюджетними коштами на підставі ухвал слідчого судді на банківські рахунки підприємств накладено арешти на понад 2,4 млрд гривень.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом генерального прокурора.
Триває досудове слідство.
Як повідомлялося, 11 лютого правоохоронці провели обшуки у «Київметробуді» та відділеннях «Укргазбанку» у справі заволодіння бюджетними коштами.