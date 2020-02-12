СБУ викрила механізм заволодіння мільйонами на будівництві метро на Виноградар



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Слідчі СБУ провели обшуки у КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», в їх структурних підрозділах, в АБ «Укргазбанк» та його відділеннях Фото: СБУ

За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 млн грн

Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розслідування кримінального провадження слідчі СБУ провели обшуки, зокрема в КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», в їх структурних підрозділах, в АБ «Укргазбанк» та його відділеннях, а також за місцями проживання службових осіб організацій. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості.

Наразі досліджується факт можливого заволодіння організаторами механізму бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 млрд гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 мільйонів гривень за відсотками по депозиту.

Для попередження подальших сумнівних операцій з бюджетними коштами на підставі ухвал слідчого судді на банківські рахунки підприємств накладено арешти на понад 2,4 млрд гривень.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом генерального прокурора.

Триває досудове слідство.

Як повідомлялося, 11 лютого правоохоронці провели обшуки у «Київметробуді» та відділеннях «Укргазбанку» у справі заволодіння бюджетними коштами.