«Ваш син потрапив у біду». Двоє ув’язнених Київського СІЗО ошукали жінку на $5 тис.



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Телефонні шахраї, перебуваючи в СІЗО, видурили у жінки гроші

Відділом нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Києва у співпраці із оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито двох ув'язнених, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами жінки.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що 11 лютого 2020 року невідомі особи зателефонували 62-річній жінці та повідомили, що її син нібито потрапив у біду, для вирішення якої необхідно 5 тис. доларів США. Надалі за вказівками вказаних осіб жінка перевела на вказаний ними банківський рахунок 53 тис. гривень, а також поповнила рахунки 10 номерів мобільних телефонів, зазначених зловмисниками.

Лише після переказу грошових коштів потерпіла зателефонувала сину та з’ясувала, що з ним все гаразд.

Загальна сума, якою заволоділи шахраї, склала 69 тис. гривень.

За результатами вжитих правоохоронцями заходів вдалося встановити осіб, які організували злочин. Ними виявилися двоє ув’язнених Київського СІЗО. Один з них перебуває під вартою за підозрою у розбої та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, інший - за підозрою у вчиненні грабежу.

У ході обшуків, проведених спільно з слідчо-оперативною групою Солом’янського УП ГУНП в Києві, у камері, де утримуються вказані особи, виявлено та вилучено засоби мобільного зв'язку, що використовувались під час скоєння вказаного злочину.

Наразі двом ув’язненим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники злочину.