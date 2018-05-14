У Києві перехожому встромили ніж у горло: чоловік помер

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Поліція шукає нападника

Сьогодні ввечері, 13 травня, у Солом’янському районі Києва вбили перехожого, встромивши ніж у горло.

Про це повідомляє «112 Україна».

Вбивство сталося на вулиці Академіка Білецького, 11.

«За попередньою інформацією поліції, чоловік встромив перехожому ніж у горло, після чого зник з місця події», – розказав кореспондент телеканалу.

Наразі слідчі дії вже закінчилися, тіло загиблого забрали.

Поліція шукає нападника.

Як повідомляє «Інформатор», трагедія сталася біля магазину з розливним алкоголем.

За попередніми даними, чоловік помер від ножових поранень. Як сказали мешканці найближчого будинку, вони не чули ні криків, ні шуму від бійки. Це підтвердила і продавець кіоску, який розташований поруч з місцем вбивства.

Проходячи біля будинку, мешканці побачили тіло. Чоловік був ще живий і бився в агонії. Люди відразу викликали швидку. Однак врятувати його не вдалося, він помер до приїзду медиків. Також на місце подій прибули понад п’ять екіпажів поліції.