У Києві перекинулась вантажівка: на ходу відвалилось колесо (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажівка перекинулася на бік Фото: скріншот відео

Чи є постраждалі у ДТП, поки що невідомо

Сьогодні, 19 вересня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На ділянці дороги від вул. Газопровідної до площі Шевченка у вантажівки на ходу відлетіло заднє колесо. Фуру почало заносити і відкинуло у кювет. Вантажівка перекинулася на бік.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус.

Внаслідок ДТП загинула одна людина, 12 осіб із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.