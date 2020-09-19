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    У Києві перекинулась вантажівка: на ходу відвалилось колесо (відео)

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    Вантажівка перекинулася на бік - У Києві перекинулась вантажівка: на ходу відвалилось колесо (відео)
    Вантажівка перекинулася на бік
    Фото: скріншот відео

    Чи є постраждалі у ДТП, поки що невідомо

    Сьогодні, 19 вересня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На ділянці дороги від вул. Газопровідної до площі Шевченка у вантажівки на ходу відлетіло заднє колесо. Фуру почало заносити і відкинуло у кювет. Вантажівка перекинулася на бік.

    Інформація про потерпілих уточнюється.

    Як повідомлялося, у ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус.

    Внаслідок ДТП загинула одна людина, 12 осіб із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    ДТП Київ дороги вантажівки
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