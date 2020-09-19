Tesla зі сплячим водієм спробувала втекти від поліції (фото)



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Tesla Model S з відкинутими сидіннями Фото: rcmp-grc.gc.ca

Водій і пасажир в цей час спали на відкинутих сидіннях

У канадській провінції Альберта електрокар Tesla, який перебував під управлінням автопілота, спробував сховатися від погоні. Водій і пасажир в цей час спали на відкинутих сидіннях. Про це йдеться в повідомленні дорожньої поліції регіону.

Інцидент стався 9 липня. Близько четвертої години дня в поліцію надійшла скарга на автомобіль, який рухався по шосе на великій швидкості, але виглядав так, ніби за кермом нікого не було.

Патрульні виявили таку машину, це виявилася Tesla Model S, і спробували зупинити її. Однак автомобіль збільшив швидкість з 140 до 150 кілометрів на годину. При цьому обмеження по швидкості в цій частині траси становить 110 кілометрів на годину.

Водієм виявився 20-річний чоловік. Після розслідування його звинуватили в небезпечному водінні і вручили повістку до суду, який повинен відбутися в грудні.

Глава поліції Альберти Гері Грем, коментуючи інцидент, нагадав, що автопілот є лише додатковою системою безпеки і не повинен залишатися без нагляду водія.

Нагадаємо, американська компанія Lucid, що займається виробництвом електромобілів, показала першу серійну модель – седан Air. Масове виробництво автомобіля, який в перспективі може стати «вбивцею» Tesla, планують почати в наступному році.

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус. В результаті ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса.

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