На Львівщині сталася масштабна ДТП, зіткнулися шість автомобілів



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Попередньо несерйозні ушкодження отримали чотири людини, - поліція

Зіткнулися шість транспортних засобів, що рухалися в попутному напрямку: два мікроавтобуси, дві вантажівки та два легкових автомобіля

Поблизу Львова на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, у результаті якої зіткнулися шість автотранспортних засобів. Про це повідомляє обласна поліція.

Зазначається, рух транспорту на місці аварії обмежений, а кількість постраждалих уточнюють.

За даними поліції, аварія сталася в середу, 16 вересня, близько 14:40 години біля села Виннички Пустомитівського району. Зіткнулися шість транспортних засобів, що рухалися в попутному напрямку: два мікроавтобуси, дві вантажівки та два легкових автомобіля.

«Сама по собі аварія не серйозна, але масштабна. Попередньо несерйозні ушкодження отримали чотири людини. Всі постраждалі були на двох машинах», – повідомила речник поліції Львівській області Світлана Добровольська.

Як повідомлялося сьогодні, 16 вересня, поблизу Хмельницького Tesla протаранила автобус. Восьмеро постраждалих (фото).