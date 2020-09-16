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    Події в Україні

    На Львівщині сталася масштабна ДТП, зіткнулися шість автомобілів

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    Попередньо несерйозні ушкодження отримали чотири людини, - поліція - На Львівщині сталася масштабна ДТП, зіткнулися шість автомобілів
    Попередньо несерйозні ушкодження отримали чотири людини, - поліція

    Зіткнулися шість транспортних засобів, що рухалися в попутному напрямку: два мікроавтобуси, дві вантажівки та два легкових автомобіля

    Поблизу Львова на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, у результаті якої зіткнулися шість автотранспортних засобів. Про це повідомляє обласна поліція.

    Зазначається, рух транспорту на місці аварії обмежений, а кількість постраждалих уточнюють.

    За даними поліції, аварія сталася в середу, 16 вересня, близько 14:40 години біля села Виннички Пустомитівського району. Зіткнулися шість транспортних засобів, що рухалися в попутному напрямку: два мікроавтобуси, дві вантажівки та два легкових автомобіля.

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    «Сама по собі аварія не серйозна, але масштабна. Попередньо несерйозні ушкодження отримали чотири людини. Всі постраждалі були на двох машинах», – повідомила речник поліції Львівській області Світлана Добровольська.

    Як повідомлялося сьогодні, 16 вересня, поблизу Хмельницького Tesla протаранила автобус. Восьмеро постраждалих (фото).

    ДТП Львівщина вантажівки аварія поліція
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