  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)

    • Розсилка
    Травми отримали&nbsp;10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів - Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)
    Травми отримали 10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів
    Фото: Нацполіція

    В результаті ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса

    У ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Аварія трапилася о 01:00.

    Внаслідок ДТП загинула одна людина, 12 осіб із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    Як повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, у ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса «Фольксваген», жителька Кельменецького району.

    За даними поліції, до Хотинської ЦРЛ за медичною допомогою звернулись 12 осіб, з яких 10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів.

    Також встановлено, що мікроавтобус здійснював перевозення працівників одного з підприємств Чернівців в Кельменецький район Чернівецької області.

    Рятувальники ДСНС залучалися до деблокації постраждалих в аварії.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)
    Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)
    Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)
    Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)

    Як повідомлялося, 15 вересня поблизу м. Хмельницький, на автодорозі сполученням Чернівці — Житомир, зіткнулися рейсовий автобус ПАЗ 4205 та автомобіль TeslaВнаслідок ДТП 7 пасажирів автобуса та 31-річний водій Tesla отримали тілесні ушкодження.

    Національна поліція України ДТП смерть Чернівецька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies