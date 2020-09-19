Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)
В результаті ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса
У ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Аварія трапилася о 01:00.
Внаслідок ДТП загинула одна людина, 12 осіб із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Як повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, у ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса «Фольксваген», жителька Кельменецького району.
За даними поліції, до Хотинської ЦРЛ за медичною допомогою звернулись 12 осіб, з яких 10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів.
Також встановлено, що мікроавтобус здійснював перевозення працівників одного з підприємств Чернівців в Кельменецький район Чернівецької області.
Рятувальники ДСНС залучалися до деблокації постраждалих в аварії.
Як повідомлялося, 15 вересня поблизу м. Хмельницький, на автодорозі сполученням Чернівці — Житомир, зіткнулися рейсовий автобус ПАЗ 4205 та автомобіль Tesla. Внаслідок ДТП 7 пасажирів автобуса та 31-річний водій Tesla отримали тілесні ушкодження.