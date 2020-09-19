Смертельне ДТП на Буковині: зіткнулися автобус і легковик (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Травми отримали 10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів Фото: Нацполіція

В результаті ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса

У ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Аварія трапилася о 01:00.

Внаслідок ДТП загинула одна людина, 12 осіб із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Як повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, у ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса «Фольксваген», жителька Кельменецького району.

За даними поліції, до Хотинської ЦРЛ за медичною допомогою звернулись 12 осіб, з яких 10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів.



Також встановлено, що мікроавтобус здійснював перевозення працівників одного з підприємств Чернівців в Кельменецький район Чернівецької області.

Рятувальники ДСНС залучалися до деблокації постраждалих в аварії.

Як повідомлялося, 15 вересня поблизу м. Хмельницький, на автодорозі сполученням Чернівці — Житомир, зіткнулися рейсовий автобус ПАЗ 4205 та автомобіль Tesla. Внаслідок ДТП 7 пасажирів автобуса та 31-річний водій Tesla отримали тілесні ушкодження.