У Києві перекрито рух вулицями та мостами (список, карти)

До Києва прибувають іноземні делегації

У середу, 6 жовтня, у зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у столиці буде вводитися тимчасове обмеження руху. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Обмеження діятиме з 08:00 до 23:00.

Тимчасове обмеження руху встановлено за маршрутом:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Харківської площі)

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе

Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут

вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа

вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького

бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)

вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)

вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)

вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)

вулиця Боричів Тік

Володимирський узвіз

вулиця Михайлівська

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)

міст Метро

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)

«Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень», – закликають патрульні.

Раніше повідомлялося, що 5–7 жовтня заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві.

6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості, зокрема, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Парламенту Грузії Каха Кучава, маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, спікер Шведського Риксдагу Андреас Норлен, у зв’язку з цим у столиці заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Шевченківського, Дарницького та Солом’янського районів.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув до Києва для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. Він планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.