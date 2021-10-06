У Києві перекрито рух вулицями та мостами (список, карти)
До Києва прибувають іноземні делегації
У середу, 6 жовтня, у зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у столиці буде вводитися тимчасове обмеження руху. Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Обмеження діятиме з 08:00 до 23:00.
Тимчасове обмеження руху встановлено за маршрутом:
- Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Харківської площі)
- проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)
- поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе
- Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут
- вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа
- вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького
- бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)
- вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)
- вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)
- вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)
- проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)
- вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)
- вулиця Боричів Тік
- Володимирський узвіз
- вулиця Михайлівська
- вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)
- вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)
- вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)
- вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
- міст Метро
- проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)
«Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень», – закликають патрульні.
Раніше повідомлялося, що 5–7 жовтня заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві.
6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості, зокрема, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Парламенту Грузії Каха Кучава, маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, спікер Шведського Риксдагу Андреас Норлен, у зв’язку з цим у столиці заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Шевченківського, Дарницького та Солом’янського районів.
Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув до Києва для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. Він планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.