Кличко анонсував відкриття відремонтованої ділянки Великої кільцевої (фото)

Завершується оновлення Великої кільцевої дороги на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна

Останній раз дорогу капітально ремонтували 46 років тому

До кінця листопада цього року буде відкрито рух на оновленій ділянці Великої кільцевої від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час перевірки робіт з капітального ремонту об’єкту.

«Місто продовжує оновлювати Велику кільцеву дорогу. Сьогодні активні роботи тривають на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Це – одна з ділянок, яку столиця нещодавно отримала на свій баланс від області, на чому місто наполягало давно, щоб мати змогу розпочати ремонт. Адже десятиліттями там тільки «латали» ями. Останній раз дорогу капітально ремонтували 46 років тому! Тепер ця частина «втомленої» дороги, фактично, відбудовується заново. А це – майже три кілометри шестисмугової магістралі», – наголосив Кличко.

Сьогодні там вкладають нижні шари асфальту. Також вже встановили світлофори та 105 опор для сучасної системи зовнішнього освітлення. Облаштують і нові тротуари, велодоріжки, здійснять благоустрій прилеглої території. Капітальний ремонт включає і встановлення бар’єрної огорожі та 8 сучасних павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту. Повністю завершити цей об’єкт місто планує наступного року.

Крім того, у рамках капітального ремонту Кільцевої дороги розпочали капремонт вулиці Лятошинського. На ній влаштують велосмуги, зони для паркування автомобільного транспорту, встановлять нову мережу зовнішнього освітлення.

Паралельно триває середній ремонт іншої ділянки Кільцевої дороги. Дорожники працюють на ділянці від Столичного шосе до розвороту поблизу АЗС «ОККО».

«Хочу зазначити, що дорожньо-будівельний сезон цього року видався активним. На понад 40 об’єктах вже завершені ремонтні роботи. І ще понад 20 об’єктів ми плануємо завершити цього року», – зазначив Кличко.

Він також нагадав, що цього року місто планує відкрити рух новозбудованою ділянкою Великої кільцевої до вулиці Богатирської та добудувати там транспортну розв’язку.

Як повідомляв Кличко, автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом має запрацювати до кінця 2021 року.