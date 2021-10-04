У Бортничах збудують нову під’їзну дорогу

Департамент містобудування та архітектури КМДА видав відповідні містобудівні умови та обмеження для проєктування робіт у Бортничах

Під’їзна дорога мала з'явитися ще у 2020 році

У мікрорайоні Бортничі в Дарницькому районі Києва планують побудувати під’їзну дорогу та реконструювати вулицю Вирлицьку, щоб збільшити пропускну спроможність дорожньої інфраструктури. Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації видав відповідні містобудівні умови та обмеження, що є стартовою точкою для подальшого проєктування робіт.

«Вулиця Вирлицька знаходиться у промисловому районі мікрорайону Бортничі, що на Осокорках. Це єдина вулиця, що тягнеться між двома озерами, тож на ній часто відбуваються автомобільні затори. Будівництво додаткового під’їзду та реконструкція самої вулиці дозволять розвантажити дорожній рух та забезпечити його кращу організацію», – сказав Тацій.

Нагадаємо, планувалося, що будівництво під’їзної дороги з реконструкцією вул. Вирлицької у промисловій зоні мікрорайону Бортничі буде здійснене у 2019 та 2020 роках. Про це йшлося у відповідному розпорядженні КМДА від 10 вересня 2019 року.

Замовником цих робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».

Фінансування робіт відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету, за цільове та раціональне використання яких відповідатиме «Київавтодор».

До слова, в Києві планується влаштувати нові кільцеві розв’язки в рамках реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою.