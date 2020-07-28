  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві перейменували вулицю Російську на честь загиблого захисника України

    • Розсилка
    <span>Киянин Юрій Литвинський &ndash; боєць 2-го батальйону спеціального призначення Донбас &ndash; загинув, захищаючи Україну від російських окупантів&nbsp;</span> - У Києві перейменували вулицю Російську на честь загиблого захисника України
    Киянин Юрій Литвинський – боєць 2-го батальйону спеціального призначення Донбас – загинув, захищаючи Україну від російських окупантів 

    Киянин загинув від кулі російського снайпера 10 серпня 2014 року в бою під Іловайськом

    28 липня Київська міська рада перейменувала вулицю Російську в Дарницькому районі на вулицю Юрія Литвинського.

    За відповідне рішення у Києвраді прогоосував 61 депутат. 

    im-34

    Також Київрада найменувала вулицю у Святошинському районі на честь письменника-фантаста й одного із засновників Української Гельсінської групи Олеся Бердника.

    Киянин Литвинський Юрій Олексійович – боєць 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас». Був учасником Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України, брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера 10 серпня 2014 року в бою під Іловайськом. 

    Олесь Бердник - видатний український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей, футуролог, художник, композитор. Член-засновник Української Гельсінської групи (УГГ), політв’язень радянських таборів. Провідник гуманістичного об’єднання «Українська духовна республіка».

    Росія бойовики на Донбасі Донбас Київ Київрада декомунізація депутат війна військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ