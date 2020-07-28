У Києві перейменували вулицю Російську на честь загиблого захисника України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киянин Юрій Литвинський – боєць 2-го батальйону спеціального призначення Донбас – загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Киянин загинув від кулі російського снайпера 10 серпня 2014 року в бою під Іловайськом

28 липня Київська міська рада перейменувала вулицю Російську в Дарницькому районі на вулицю Юрія Литвинського.

За відповідне рішення у Києвраді прогоосував 61 депутат.

Також Київрада найменувала вулицю у Святошинському районі на честь письменника-фантаста й одного із засновників Української Гельсінської групи Олеся Бердника.

Киянин Литвинський Юрій Олексійович – боєць 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас». Був учасником Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України, брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера 10 серпня 2014 року в бою під Іловайськом.

Олесь Бердник - видатний український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей, футуролог, художник, композитор. Член-засновник Української Гельсінської групи (УГГ), політв’язень радянських таборів. Провідник гуманістичного об’єднання «Українська духовна республіка».