Окупанти знову порушили «всеосяжне перемир’я»



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Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

Бойовики застосували гранатомети біля Шумів

На Донбасі бойовики здійснили один обстріл з підствольного гранатомету неподалік населеного пункту Шуми. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Втрат унаслідок ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», — йдеться в повідомленні.

Штаб ООС також наголосив, що ситуація на Донбасі «залишається повністю контрольованою»: «Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони».

Уподовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.