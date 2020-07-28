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    Окупанти знову порушили «всеосяжне перемир’я»

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    Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали - Окупанти знову порушили «всеосяжне перемир’я»
    Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

    Бойовики застосували гранатомети біля Шумів

    На Донбасі бойовики здійснили один обстріл з підствольного гранатомету неподалік населеного пункту Шуми. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

    «Втрат унаслідок ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», — йдеться в повідомленні.

    Штаб ООС також наголосив, що ситуація на Донбасі «залишається повністю контрольованою»: «Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони».

    Уподовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

    Детальніше читайте тут: Андрій Сенченко: Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас
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