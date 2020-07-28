Окупанти знову порушили «всеосяжне перемир’я»
Бойовики застосували гранатомети біля Шумів
На Донбасі бойовики здійснили один обстріл з підствольного гранатомету неподалік населеного пункту Шуми. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.
«Втрат унаслідок ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», — йдеться в повідомленні.
Штаб ООС також наголосив, що ситуація на Донбасі «залишається повністю контрольованою»: «Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони».
Уподовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».
Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.
Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.