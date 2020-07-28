«Прояв сепаратизму». У Порошенка відреагували на скандальні борди у Дніпрі документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Дніпрі з'явилися б орди, на яких ОПЗЖ закликає провести референдум

Місцевий осередок «Євросолідарності» підтримав звернення депутатів Дніпровської міськради до СБУ

Поява у Дніпрі рекламних бордів представника «Опозиційної платформи – за життя» із закликом до проведення так званого «дніпровського референдуму» – це прояв сепаратизму, який мають розслідувати органи безпеки. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Він повідомив, що конференція Дніпропетровської територіальної організації партії підтримала звернення депутатів міськради Дніпра до СБУ щодо неприпустимої і незаконної агітації.

«Близько тижня тому в місті Дніпро з’явилися агітаційні борди партії ОПЗЖ із закликом до проведення так званого «дніпровського референдуму». У більшості свідомих громадян, кому небайдужа доля Дніпра, Дніпропетровщини і загалом нашої України, це викликало пряму асоціацію із так званими «референдумами», які свого часу були проведені в Криму, на Донеччині і на Луганщині», – зазначив Забродський.

«Тому і пішла така різка реакція, звернення у відповідні органи з вимогою вжити відповідних заходів щодо таких проявів, в тому числі прямого сепаратизму і зазіхання на конституційний устрій», – пояснює генерал Забродський.

«Сьогодні в Дніпрі розпочала роботу партійна конференція територіальної організації партії «Європейська Солідарність», і на цій конференції за ініціативою групи депутатів Дніпровської міськради була ухвалена заява, яка відображає політичну позицію партії «Європейська Солідарність» стосовно того, що подібні прояви є неприпустимими. Нагадування про те, до чого призводять спроби проведення таких референдумів», – повідомив народний депутат.

«Політична позиція партії «Європейська солідарність» буде непохитною. Ми й надалі будемо продовжувати відстоювати територіальну цілісність і зупиняти будь-які прояви сепаратизму», – наголосив Михайло Забродський.

Зазначимо, у середу 22 липня під час 59-ї сесії Дніпровської міськради голова фракції «Європейська солідарність» Каміль Примаков звернувся до фракції ОПЗЖ із заявою щодо неприпустимості розміщення бордів із закликом до референдуму. У той же день звернення від фракції «Європейська солідарність» було спрямоване голові УСБУ у Дніпропетровській області з вимогою дати правову оцінку закликам представника ОПЗЖ. «Саме з референдумів почалась «русская весна» у Донецьку, Луганську та Криму. Вважаю такі дії спрямованими на підрив територіальної цілісності України, що є порушенням Кримінального Кодексу та Конституції України», – йдеться у зверненні.