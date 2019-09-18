У Києві пес розірвав ногу дитини на очах у батька



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Господар пса нічого не зміг зробити, тому батькові довелося самостійно відривати агресивного пса від дитини

Очевидці стверджують, що собака атакував дитину раптово і без причини

У Києві в Подільському районі собака напала на хлопчика, який повертався з садочку разом з батьком. Пес розірвав дитині ногу.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Очевидці стверджують, що пес атакував дитину раптово. Хлопчик просто проходив повз і не чіпав собаку.

«На Вітряних Горах біля самого будинку на дитину просто так зірвалася собака, яка розірвала п'ятку до кістки. Господар пса нічого не зміг зробити, тому батькові довелося самостійно відривати агресивного пса від дитини. Пощастило, що дитина жива і не інвалід, але поки невідомо, коли Тимофій зможе нормально ходити», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фото господаря і собаки в наморднику зроблено вже після нападу на дитину.

«Після всього, що трапилось, власник сказав: «А що тут такого? То ж тільки собака покусала....», - написали кияни у соціальній мережі.