У Києві розпочався Всеукраїнський марш за тварин



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Учасники маршу вимагають заборонити використання тварин у цирках, дельфінаріях та для фотопослуг

Гуманістичний рух UAnimals проводить таку акцію вже втретє.

У Києві у парку Шевченка розпочався Всеукраїнський марш за тварин.

Про це повідомляє hromadske.

Одночасно марш має проходити у 24 містах України.

Гуманістичний рух UAnimals проводить таку акцію вже втретє. Учасники маршу вимагають заборонити використання тварин у цирках, дельфінаріях та для фотопослуг, відмовитися від створення і функціонування притравочних станцій, хутрових ферм і використання живих тварин для тестування косметики, парфумерії.

Також вони вимагають розвивати центри реабілітації для утримання тварин, що постраждали від людей, створити зоополіцію та запровадити покарання за жорстоке поводження з тваринами. У Києві проходить Всеукраїнський марш за права тварин — одночасно марш має проходити у 24 містах України. Активісти вимагають відмовитися від тварин у цирках, дельфінаріях та фотопослугах, а також заборонити хутрові ферми в Україні pic.twitter.com/wEmNPqO6Ax — hromadske (@HromadskeUA) 15 сентября 2019 г.

Одна з вимог — внести диких тварин природного ареалу України, що перебувають на межі зникнення, до Червоної книги України.

На марш люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. Утім організатори наголошують, що проблема гуманного ставлення до тварин стосується всіх.

«Ми за цирк без тварин!» — Всеукраїнський марш за права тварин у Києві pic.twitter.com/XP7xciCR2o — hromadske (@HromadskeUA) 15 сентября 2019 г.

На плакатах учасників: «Ставай веганом заради тварин», «Ми йдемо, тому що вони не можуть себе захистити» та «Ні тестуванню на тваринах». Учасники Всеукраїнського маршу за права тварин прямують до Верховної Ради pic.twitter.com/r3cxfJKrif — hromadske (@HromadskeUA) 15 сентября 2019 г.

Після збору підписів під вимогами, учасники мають відправитися до Верховної ради.

Через різницю у часі марш на станції «Академік Вернадський» провели на декілька годин раніше.