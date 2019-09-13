Джессі з «Яни Капу» повернеться до екіпажу (фото)



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Фото: Укрінформ

Собака повернеться до моряків щойно екіпаж отримає судно

Собака Джессі з буксира «Яни Капу», минулої осені захопленого росіянами в Керченській протоці, повернеться до моряків щойно екіпаж отримає судно. Про це розповів батько українського військового моряка Сергія Чуліби, повідомляє «Укрінформ».

«Звісно, заберуть. Їм поки немає куди забирати, немає корабля», - каже Роман Чуліба.

За його словами, Джессі почувається гарно і подружилась з котами.

«Поки ми з роботи прийдемо, може «покосити», повискубувати квіти, які ми з будинку виносимо на вулицю, і таке інше. Шкоду робить, звісно. Як тільки повертаюся додому, то мені руки-ноги пооблизує, цілує. Вона найбільша і командує у дворі», - розповів батько механіка Чуліби.

Фото: Укрінформ

Як повідомлялось, 25 листопада 2018 російські силовики в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катер «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Улюбленець екіпажу собака Джессі теж опинився у російському полоні, перед тим вкусивши російського ФСБ-шника. Джессі жартома називали «25-м військовополоненим». За словами російського адвоката Миколи Полозова, на пошуки пса та досягнення домовленостей із ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили його у себе, пішло кілька місяців. У липні 2019 року Джессі вивезли на материкову територію України.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в ході якого було звільнено і 24 військовополонених моряків.