Суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у виступах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеський окружний адміністративний суд заборонив Одеському цирку використовувати в своїх виступах диких тварин. Про це стало відомо в ході засідання суду 17 вересня

Позов подала Держекоінспекція Одеської області, вона вимагала призупинити роботу цирку. Сьогодні під час засідання представники позивача змінили і уточнили свої вимоги в позові до цирку. Вони вимагали не заборонити господарську діяльність цирку в цілому, а лише обмежити її відносно змісту, експлуатації та утримання диких тварин, а також виправити ряд порушень, зазначених раніше в приписах, які цирк систематично не виконував з 2018 року.

Згідно із законодавством, дикі тварини повинні міститися в умовах, наближених до природному середовищі - повинна бути земля, трава, дерева та інше. Також необхідно витримувати норми мінімальних площ, замість клітин повинні бути вольєри - земельні ділянки з огорожами. Одеський цирк, за словами представників екоінспекції, не може задовольнити ці вимоги, отже, виступи диких тварин в цирку потрібно, на їхню думку, заборонити.

Комерційний директор цирку Юрій Горлач не погодився з вимогами екоінспекції, зазначивши, що на балансі цирку тварин немає, вони лише тимчасово перебувають на території цирку. А приписи, складені відомством, нібито були з неточностями і порушеннями. Вся відповідальність за зміст і поводження з тваринами, за словами Горлачева, лежить на власниках, а не цирках, так як навіть клітку кожен власник привозить свою. Також комерційний директор попросив залучити до справи представника Міністерства культури України, так як головне відомство може розповісти в якому форматі зобов'язаний працювати цирк, а також є тим органом, кому цирк підпорядковується і перед ким звітує. Суд відхилив це прохання.

Відзначимо, за годину до початку суду працівники цирку влаштували мітинг під будівлею відомства. Вони наполягали, що тварини міститися в хороших умовах.

«Тварини їдять м'яса більше, ніж деякі пенсіонери», - відзначили учасники мітингу.

Також на плакатах були написи про те, що можливий рейдерське захоплення цирку для того, щоб забудувати землю новими висотками в центрі Одеси.

За підсумком, суд встав на сторону екоінспекції та заборонив виступати диким тваринам в цирку. Також він ухвалив виправити всі порушення, зазначені в раніше виданому приписі.

Нагадаємо, в 2018 році Держекоінспекція видала одеському цирку припис, в якому просила усунути порушення закону «Про захист тварин від жорстокого поводження». Йдеться відразу про трьох статтях, що встановлюють правила утримання та поводження з тваринами, «що виключають жорстокість». Через рік так і не усунув порушення, а екоінспекція вирішила добиватися в суді зупинки господарської діяльності цирку до усунення всіх порушень.

На попереднє засідання суду, яке мало відбутися 4 вересня, не з'явилися представники цирку, в зв'язку з чим його перенесли на 17 вересня.

Джерело: Пушкинская.net