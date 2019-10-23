У Києві під час вибуху загинув легендарний «Сенсей»: нові подробиці



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Фото: 24 канал

За словами очевидців, вибух стався біля входу до бару Пророк

У результаті вибуху в центрі Києва у вівторок, 22 жовтня, загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.

Про це повідомив ветеран АТО Сергій Тищенко на своїй сторінці в Facebook.

«Київ, Пушкінська, 34 — вибух забрав життя двох. Сенсей Купол пішов у небо. Країна втратила живу легенду. Що і як поки не зрозуміло. Ведуться слідчі дії», — написав Тищенко.

За словами очевидців, вибух стався біля входу до бару Пророк: на сходах на вулиці сиділи двоє чоловіків, один з яких тримав у руках гранату, яка вибухнула.

За даними «Інформатора», дівчина, яка проходила повз, отримала осколкові поранення, її забрала швидка допомога.

«За повідомленнями свідків, хлопці крутили в руках гранату, в якийсь момент вона випала з рук, стався вибух», — йдеться в повідомленні.

На місце прибули три швидкі, очікують приїзд вибухотехніків.

Водночас, за даними «Київ.Оперативний», між чоловіками стався конфлікт. Потім чоловік дістав гранату, яка і здетонувала у нього у правій руці.

Відзначимо, що поліція деталі інциденту поки не повідомляє, тому причини вибуху і імена жертв поки офіційно не підтверджені.

«Близько 23:00 в Шевченківське управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки і лікарі», — повідомив відділ комунікації поліції Києва.

У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, 22 жовтня близько 23:00 пролунав вибух.