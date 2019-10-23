У поліції розповіли про стан пораненої від вибуху гранати в центрі Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє людей загинули внаслідок вибуху в центрі Києва Фото: Поліція Києва

Дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано

У результаті вибуху на вулиці Пушкінській у Києві загинуло двоє чоловіків, дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції Києва полковник Герман Приступа, повідомляє «Главком».

«У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події», - заявив Приступа.

За його словами, у результаті вибуху загинули охоронець офісної будівлі 1977 року народження і ветеран АТО 1966 р.н, який служив в АТО у 2014 році.

За попередньою версією, озвученою поліцією, вибухнула граната.

«Але конфлікту якогось між чоловіками (який міг би привести до вибуху) помічено не було».

Приступа додав, що слідчі вивчатимуть відеозапис з моментом вибуху.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, 22 жовтня близько 23:00 пролунав вибух.