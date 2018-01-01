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    У Печерському районі Києва на капоті автомобіля знайшли гранату

    «Доброзичливці» залишили «сюрприз»
    У середу ввечері киянин помітив на капоті власного автомобіля гранату, про що повідомив правоохоронцям. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Доброзичливці залишили на капоті бойову гранату. Працюють усі служби. Київ, Печерський район, граната на капоті у клієнта ... За словами правоохоронців імовірно
    • Сьогодні, 09:06
    • Розсилка

    «Доброзичливці» залишили «сюрприз»

    У середу ввечері киянин помітив на капоті власного автомобіля гранату, про що повідомив правоохоронцям.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Доброзичливці залишили на капоті бойову гранату. Працюють усі служби. Київ, Печерський район, граната на капоті у клієнта ... За словами правоохоронців імовірно Ф-1», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що з самого ранку у Києві сталася жахлива ДТП. На Броварському проспекті зіткнулися автомобілі, яких розкидало по всій дорозі.

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