Вибух у центрі Києва: у поліції розповіли подробиці



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Поліція встановлює обставини вибуху в центрі Києва Фото: Поліція Києва

Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, дівчина дістала поранення

У Києві близько 22:00, 22 жовтня, на вулиці Пушкінській поблизу входу в будівлю прогримів вибух. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, дівчина дістала поранення.

Про це повідомила речниця Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.

За її словами, наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

«У результаті загинуло двоє чоловіків, дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано», — йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даній події.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, 22 жовтня близько 23:00 пролунав вибух.