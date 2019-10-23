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    Вибух у центрі Києва: у поліції розповіли подробиці

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    Поліція встановлює обставини вибуху в центрі Києва - Вибух у центрі Києва: у поліції розповіли подробиці
    Поліція встановлює обставини вибуху в центрі Києва
    Фото: Поліція Києва

    Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, дівчина дістала поранення

    У Києві близько 22:00, 22 жовтня, на вулиці Пушкінській поблизу входу в будівлю прогримів вибух. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, дівчина дістала поранення.

    Про це повідомила речниця Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.

    За її словами, наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

    «У результаті загинуло двоє чоловіків, дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано», — йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва.

    Поліцейські встановлюють обставини інциденту.

    Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даній події.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, 22 жовтня близько 23:00 пролунав вибух.

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