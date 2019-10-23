Вибух у центрі Києва: у поліції розповіли подробиці
Поліція встановлює обставини вибуху в центрі Києва
Фото: Поліція Києва
Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, дівчина дістала поранення
У Києві близько 22:00, 22 жовтня, на вулиці Пушкінській поблизу входу в будівлю прогримів вибух. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, дівчина дістала поранення.
Про це повідомила речниця Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.
За її словами, наразі на місці працює слідчо-оперативна група.
«У результаті загинуло двоє чоловіків, дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано», — йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва.
Поліцейські встановлюють обставини інциденту.
Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даній події.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, 22 жовтня близько 23:00 пролунав вибух.