СБУ затримала терориста «ІДІЛ» у Києві



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Зловмисника затримали на одній з вулиць столиці Фото: ssu.gov.ua

Затриманий нелегально прибув в Україну та переховувався

Служба безпеки України затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який знаходиться у міжнародному розшуку.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у незаконних збройних формуваннях «ІДІЛ».

На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць столиці. Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуватиме під вартою. У прокуратурі розпочато процедуру його екстрадиції