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    Новини

    СБУ затримала терориста «ІДІЛ» у Києві

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    <span>Зловмисника затримали на одній з вулиць столиці</span> - СБУ затримала терориста «ІДІЛ» у Києві
    Зловмисника затримали на одній з вулиць столиці
    Фото: ssu.gov.ua

    Затриманий нелегально прибув в Україну та переховувався

    Служба безпеки України затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який знаходиться у міжнародному розшуку.

    Про це повідомила пресслужба відомства.

    Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у незаконних збройних формуваннях «ІДІЛ».

    На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

    Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць столиці. Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуватиме під вартою. У прокуратурі розпочато процедуру його екстрадиції

     

    ІДІЛ СБУ Київ тероризм Ісламська держава
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