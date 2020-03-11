СБУ затримала терориста «ІДІЛ» у Києві
Затриманий нелегально прибув в Україну та переховувався
Служба безпеки України затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який знаходиться у міжнародному розшуку.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у незаконних збройних формуваннях «ІДІЛ».
На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць столиці. Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуватиме під вартою. У прокуратурі розпочато процедуру його екстрадиції