У Києві зупиняють роботу театрів, кінотеатрів, концертних закладів
Киян закликають якомога менше перебувати в місцях великого скупчення людей
Із 12 березня Департамент культури Київської міської держадміністрації вводить обмеження на проведення масових заходів. Рішення прийняте для запобігання поширення нової коронавірусної інфекції в Києві.
«На сьогодні головним є убезпечити киян від розповсюдження інфекції, тому, з огляду на світовий досвід, тимчасово зупиняємо роботу закладів культури, а саме: театрів, кінотеатрів та концертних закладів у столиці. У Києві не було виявлено жодного випадку захворювання і важливо не допустити появи вірусу та попередити його можливе поширення. Ми переконливо просимо киян дотримуватися правил особистої гігієни, а також, за можливості, якомога менше перебувати в місцях великого скупчення людей. Ситуація в Києві знаходиться під контролем, здоров’я і безпека киян – перш за все, тому жодної паніки», – прокоментувала директорка Департаменту культури Діана Попова.
Окрім того, зупинять свою роботу мистецькі заклади освіти, що знаходяться в підпорядкуванні Департаменту культури.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.
У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.
Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).