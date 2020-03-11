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    У Києві зупиняють роботу театрів, кінотеатрів, концертних закладів

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    Сеанси в столичних кінотеатрах скасовано - У Києві зупиняють роботу театрів, кінотеатрів, концертних закладів
    Сеанси в столичних кінотеатрах скасовано

    Киян закликають якомога менше перебувати в місцях великого скупчення людей

    Із 12 березня Департамент культури Київської міської держадміністрації вводить обмеження на проведення масових заходів. Рішення прийняте для запобігання поширення нової коронавірусної інфекції в Києві.

    «На сьогодні головним є убезпечити киян від розповсюдження інфекції, тому, з огляду на світовий досвід, тимчасово зупиняємо роботу закладів культури, а саме: театрів, кінотеатрів та концертних закладів у столиці. У Києві не було виявлено жодного випадку захворювання і важливо не допустити появи вірусу та попередити його можливе поширення. Ми переконливо просимо киян дотримуватися правил особистої гігієни, а також, за можливості, якомога менше перебувати в місцях великого скупчення людей. Ситуація в Києві знаходиться під контролем, здоров’я і безпека киян – перш за все, тому жодної паніки», – прокоментувала директорка Департаменту культури Діана Попова.

    Окрім того, зупинять свою роботу мистецькі заклади освіти, що знаходяться в підпорядкуванні Департаменту культури.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

    У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

    10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого  ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

    Київ культура театр КМДА концерт коронавірус
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