Столична поліція затримала палія, який поквитався з «героєм парковки» (фото)



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Автомобіль вигорів майже повністю Фото: Нацполіція

Зловмисник хотів помститися потерпілому за «неправильне» паркування

Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва.

Як повідомлялося, 18 лютого до поліції Києва звернувся чоловік та повідомив про те, що на вулиці Пирогівський шлях палає його авто Ford. На адресу виїжджали пожежники та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Працівники ДСНС загасили машину, а правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець.

«Нам він пояснив, що йому не сподобалось місце, яке власник обрав для паркування автомобіля, а саме прилеглу до його будинку територію. Тоді він взяв каністру із пальним, облив ним машину й підпалив її. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта ми виявили й вилучили чотири каністри з легкозаймистою речовиною. Речові докази направлено на експертизу», - розповів начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Сухарев.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 55-річний раніше не судимий уродженець Сумської області.

«Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 170 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до десяти років ув'язнення», - додав Сухарев.