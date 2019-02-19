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    «Київводоканал» готується до повені

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    Особлива увага приділяється процесу знезараження питної води&nbsp; - «Київводоканал» готується до повені
    Особлива увага приділяється процесу знезараження питної води 

    Наразі якість питної води у Дніпрі та Десні відповідає чинним нормативним вимогам

    «Київводоканал» заздалегідь готується до роботи в повеневий період. Навесні компанія користується «Планом основних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків». Одним з головних завдань в цей час є особлива увага до підготовки якісної та епідемічно безпечної питної води. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    «Технологічні режими підготовки питної води на Дніпровській та Деснянські водопровідних станціях завжди знаходяться під цілодобовим контролем, особливо ретельним під час проходження повені. Вони забезпечують якість питної води згідно з вимогами чинного в Україні стандарту на питну воду – ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». При погіршення якості води в джерелах водопостачання – річках Дніпро та Десна, – своєчасно коригуються технологічні режими підготовки питної води. Особлива увага приділяється процесу знезараження питної води на етапах водопідготовки і транспортування її до споживачів», - розповіли в компанії.

    Для забезпечення якості питної води відповідно до нормативних вимог на очисних водопровідних спорудах для її підготовки використовуються високоефективні коагулянти, а також флокулянт, хлор та аміачну воду. На період можливої повені «Київводоканал» забезпечує нормативний запас усіх реагентів.

    На даний момент повені немає, якість питної води у Дніпрі та Десні відповідає чинним нормативним вимогам.

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