Хто насправді має нести відповідальність за високі тарифи?

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТСН

Хто добровільно визнає себе безвідповідальним дурнем? Тому винним в усьому буде Уряд і Гройсман

В недозамороженій Смілі на Черкащині знов зрада: тарифи на тепло виявились найвищими в Україні – 2310,41 грн/Гкал. Винен, звісно, уряд і особисто прем’єр Гройсман. Але ніяк не мер, свідомо і демократично обраний самими смілянами.

Не принципово, що це мер зірвав опалювальний сезон. Не принципово, що це мер узгодив вартість гігакалорії з урахуванням вартості ремонтів, зарплат, палива і його транспортування... Крайній в будь-якому випадку Гройсман, а не мер. Ну, на крайняк Порошенко особисто. Бо інакше ж винними вийдуть самі виборці Сміли – котрі от саме за такого мера і проголосували. Котрі досі, не зважаючи ні на що, не зібрали ініціативну групу для відставки мера і призначення дочасних виборів. Котрі досі не подали до суду на мера, котрий отак екзотично виконує свої обов’язки. Котрі навіть колективного запиту до свого депутата не написали – щоб звернути на ситуацію увагу Верховної ради, бо в нас все ж парламентсько-президентська республіка. Хто добровільно визнає себе безвідповідальним дурнем? Тому винним в усьому буде Уряд і Гройсман. Так простіше для нервів.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»