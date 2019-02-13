  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Голобуцький

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Хто насправді має нести відповідальність за високі тарифи?

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Фото: ТСН - Хто насправді має нести відповідальність за високі тарифи?
    Фото: ТСН

    Хто добровільно визнає себе безвідповідальним дурнем? Тому винним в усьому буде Уряд і Гройсман

    В недозамороженій Смілі на Черкащині знов зрада: тарифи на тепло виявились найвищими в Україні – 2310,41 грн/Гкал. Винен, звісно, уряд і особисто прем’єр Гройсман. Але ніяк не мер, свідомо і демократично обраний самими смілянами.

    Не принципово, що це мер зірвав опалювальний сезон. Не принципово, що це мер узгодив вартість гігакалорії з урахуванням вартості ремонтів, зарплат, палива і його транспортування... Крайній в будь-якому випадку Гройсман, а не мер. Ну, на крайняк Порошенко особисто.

    Бо інакше ж винними вийдуть самі виборці Сміли – котрі от саме за такого мера і проголосували. Котрі досі, не зважаючи ні на що, не зібрали ініціативну групу для відставки мера і призначення дочасних виборів. Котрі досі не подали до суду на мера, котрий отак екзотично виконує свої обов’язки. Котрі навіть колективного запиту до свого депутата не написали – щоб звернути на ситуацію увагу Верховної ради, бо в нас все ж парламентсько-президентська республіка.

    Хто добровільно визнає себе безвідповідальним дурнем? Тому винним в усьому буде Уряд і Гройсман. Так простіше для нервів.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    тарифи опалювальний сезон Черкащина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України, віце-спікер

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ