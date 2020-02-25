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    У Києві поблизу палацу «Україна» перевернувся самоскид із вантажем

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    За словами правоохоронців, вантажівка перекинулася в момент розвантаження будівельних матеріалів - У Києві поблизу палацу «Україна» перевернувся самоскид із вантажем
    За словами правоохоронців, вантажівка перекинулася в момент розвантаження будівельних матеріалів

    Аварія сталася близько 14:45, у результаті рух транспорту частково обмежили

    У Києві у вівторок, 25 лютого, на вулиці Коновальця сталася серйозна аварія. Про це повідомляє «Інформатор».

    Зазначається, що близько 14:45 вантажівка МАЗ виїжджала з території будівництва і, повертаючи, перекинулася на проїжджу частину. «Габаритний металевий вантаж випав із кузова, перекривши проїзд по вулиці», – йдеться у повідомленні.

    За словами очевидців, подія трапилася через те, що робітники недостатньо міцно закріпили вантаж на кузові самоскида.  

    Пресслужба патрульної поліції Києва озвучила іншу версію. Зі слів правоохоронців, вантажівка перекинулася у момент розвантаження будівельних матеріалів.

    «У результаті аварії рух вулицями частково обмежили. На місце прибули комунальники, які за допомогою крана прибрали МАЗ з дороги та оперативно вичистили проїжджу частину. На щастя, в результаті пригоди ніхто не постраждав», – поінформували правоохоронці.

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    У Києві поблизу палацу «Україна» перевернувся самоскид із вантажем
    У Києві поблизу палацу «Україна» перевернувся самоскид із вантажем
    У Києві поблизу палацу «Україна» перевернувся самоскид із вантажем

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що сьогодні, 25 лютого, поблизу в’їзду до столиці загорівся автобус із пасажирами.

    ДТП Київ дороги аварія
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