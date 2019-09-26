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    У Києві поблизу Поштової площі сталася масштабна пожежа

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    У Києві поблизу Поштової площі сталася масштабна пожежа

    Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на Набережному шосе, 4

    Поблизу Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа у недіючій будівлі, наразі її ліквідували. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Повідомлення про пожежу на Набережному шосе, 4, рятувальники отримали 26 вересня о 4:54.

    Як виявилось, загоряння сталося в одноповерховій будівлі. У зв'язку із тим, що будівля була під напругою, рятувальники чекали, поки працівники Київенерго відключать об'єкт від електроенергії та нададуть вогнеборцям дозвіл на гасіння пожежі, а вже після цього приступили до гасіння.

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    О 6:11 пожежу площею 200 кв. м було локалізовано, а о 6:21 – ліквідовано.

    На місці події працювало сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 рятувальників.

    Загиблих та травмованих немає.

    Крім того, у столиці 25 вересня приблизно о третій годині ночі невідомі підпалили косметичний магазин. За попередньою інформацією, двоє невідомих під'їхали на скутері до магазину, розташованому по вулиці Симона Петлюри, та один з них кинув невідомі предмети в бік приміщення магазину. Після цього вони поїхали з місця події, а в магазині виникло загорання.

    Вогнеборці швидко загасили вогонь. Ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив частину приміщення. Наразі сума збитків встановлюється. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного пошкодження майна.

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