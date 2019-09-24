У Києві виникли проблеми перед початком опалювального сезону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com

Невирішеним є питання придбання необхідних обсягів газу та мазуту на весь зимовий період для підприємства «Київтеплоенерго»

Через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, пише УНН.

«Минулого тижня Київська міська рада вчергове не змогла зібрати кворуму для проведення чергового засідання. Невирішеним є питання придбання необхідних обсягів газу та мазуту на весь зимовий період для підприємства «Київтеплоенерго». Від цього залежить чи буде тепло в наших оселях взимку», - написав Пантелєєв.

На фінальній стадії, але потребує дофінансування, довгоочікуваний проект переключення 20-ти будинків і школи від відомчих котелень до міських мереж на Татарці. Призупинена компенсація мешканцям кредитів ЖБК та ОСББ на проекти з енергозбереження, що вже реалізовані.

«Невирішеним залишається питання погашення заборгованості в заробітній платі працівникам транспортної сфери», - повідомив Пантелєєв.

Також посадовець додав, що ці проблеми в КМДА змушені вирішувати в позаштатному режимі.

Зазначимо, що у Києві поки не планують починати опалювальний сезон, незважаючи на помітне похолодання.

«Опалювальний сезон у Києві ще не починатимуть, бо відповідно до закону орган місцевого самоврядування має право розпочинати опалювальний сезон коли середньодобова температура протягом 3 днів досягає нижче 8 градусів і є перспектива похолодання. Ми бачимо прогноз, що +16, +18 градусів буде», — повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, у Києві ближче до середини тижня очікується подальше похолодання - на 3-5 градусів.