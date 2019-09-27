На заводі «Енергія» у Києві побудують систему хімічної очистки, що уп'ятеро знизить рівень забруднення

Уже наступного року ми плануємо побудувати систему хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі «Енергія», що зменшить рівень шкідливих викидів у п'ять разів. Будівництво складатиметься з кількох етапів і триватиме орієнтовно два роки. Це особливо актуально для покращення екологічного фону в Дарницькому та Дніпровському районах, мешканці яких дуже скаржаться на забруднення повітря. Про це сьогодні під час розширеного засідання Колегії КМДА заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми отримали експертний висновок щодо проекту системи хімічної очистки димових газів, що базується на європейських технологіях та стандартах. Завод «Енергія» стає на шлях комплексної модернізації, і я абсолютно переконаний, що ми здатні підвищити рівень екологічності «Енергії» до рівня заводів, що сьогодні працюють в інших європейських столицях – Празі, Будапешті та інших», – пояснив Пантелеєв.

Як зауважив заступник голови КМДА, підприємство не лише утилізує 25% столичного сміття, а й забезпечує частину мікрорайонів Позняки та Осокорки гарячою водою та опаленням.

«Завод функціонує більше 30-ти років і лише зараз, після повернення «Енергії» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго», розпочата системна робота над покращенням екологічної складової його функціонування. У жовтні ми завершуємо заміну третього за ліком електрофільтру. А вже наступного року на заводі будуть замінені всі чотири електрофільтри. Таким чином, на заводі працюватиме первинна система очищення – очищення від пилу», – сказав Пантелеєв.

Він повідомив, що на заводі «Енергія» відремонтували котлоагрегати № 3 та № 4, бункер твердих побутових відходів, систему управління регуляторів живильної води та регуляторів розрідження 4-х котлів, систему візуалізації та обліку теплової енергії бойлерної № 2, замінили 250 метрів трубопроводів.

«Зараз також у роботі котлоагрегати № 1, № 2 та обладнання бойлерних, здійснюється заміна крану, що не ремонтувався близько 30 років і зараз встановлюється новий, німецького виробництва», – додав він.