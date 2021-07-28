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    У Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки (фото)

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    Фальсифікат був розфасований&nbsp;у 10-літрові тетрапаки та скляні пляшки різної місткості - У Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки (фото)
    Фальсифікат був розфасований у 10-літрові тетрапаки та скляні пляшки різної місткості
    Фото: ДФС у Києві

    Сума вилученого фальсифікованого алкоголю складає понад 160 тис. грн

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві в ході проведення заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів виявили факт зберігання з метою подальшої реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    Загалом вилучено майже 900 літрів «горілки», розфасованої у 10-літрові тетрапаки та скляні пляшки різної місткості на загальну суму понад 161 тис. грн.

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    У Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки (фото)
    У Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки (фото)
    У Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки (фото)

    У відношенні 51-річного киянина, який зберігав фальсифікований алкоголь, складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 177-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Нагадаємо, нещодавно співробітники правоохоронних органів спільно з фахівцями Шевченківської райдержадміністрації в Києві під час рейду по об’єктах торгівлі виявили фальсифіковану алкогольну продукцію, яка реалізовувалась в одній із мереж роздрібної торгівлі у центрі столиці.

    Раніше на Київщині правоохоронці викрили угруповання виробників контрафактного алкоголю. Незаконний бізнес організував 38-річний мешканець міста Біла Церква. У спільники взяв шестеро осіб віком від 35 до 49 років. Чоловіки виготовляли товар в антисанітарних умовах із сировини невідомого походження. Підробку збували підпільно через інтернет-сайт та в магазинах як продукцію відомих брендів. Замовлення доправляли клієнтам поштою, а також на власних автомобілях. За добу фігуранти виготовляли до 500 літрів підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 5 млн грн.

    Теги: ДФС Київ податки алкоголь
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    У Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки (фото)