Партію цигарок на 246 млн грн вилучили співробітники ДФС України

Вирішується питання про накладення арешту на вилучений товар

Контрафактних тютюнових виробів відомих марок було у кількості майже 4,4 млн пачок

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України під час обшуків складських та офісних приміщень одного з суб'єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів, вилучили велику партію контрафактних сигарет.

«За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок у кількості майже 4,4 млн пачок на загальну орієнтовну суму понад 246 млн грн, які не мають документального підтвердження їхнього походження та якості», – повідомляє пресслужба ДФС у соцмережі Facebook.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучений товар. Досудове розслідування триває.

Як повідомив голова ДФС Вадим Мельник, від початку року фіскали вилучили близько 18 млн пачок тютюнових виробів.

Нагадаємо, раніше співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в межах кримінального провадження викрили службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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