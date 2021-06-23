20 тис. тонн контрафактного алкоголю. На Київщині викрили підпільні цехи (фото)

Зловмисники орендували вісім складів для зберігання фальсифікату

За добу фігуранти виготовляли до 500 літрів підробки

На Київщині правоохоронці викрили угруповання виробників контрафактного алкоголю. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Встановлено, що незаконний бізнес організував 38-річний мешканець міста Біла Церква. У спільники взяв шестеро осіб віком від 35 до 49 років. Зловмисники облаштували два підпільні цехи у нежитлових приміщеннях, розташованих у промисловій зоні міста Біла Церква, а також орендували вісім складів.

Чоловіки виготовляли товар в антисанітарних умовах із сировини невідомого походження. Підробку збували підпільно через інтернет-сайт та в магазинах як продукцію відомих брендів. Замовлення доправляли клієнтам поштою, а також на власних автомобілях.

Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно зі слідчими поліції Київщини. Правоохоронці з’ясували, що за добу фігуранти виготовляли до 500 літрів підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 5 млн грн.

Поліцейські провели 22 обшуки за місцями виробництва та зберігання контрафакту в місті Біла Церква. Виявили та вилучили: понад 20 тонн спирту, пакувальну тару з маркуванням елітних брендів алкогольної продукції, автомобілі за допомогою яких здійснювалась перевезення контрафактної продукції, обладнання для виробництва контрафакту, «чорнові» записи та тютюнові вироби. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить майже 10 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження сировини та інших осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікату.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.

Раніше Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській та Київській областях схему оптового збуту контрафактних спирту. За оперативними даними, середньомісячний обіг «продукції» становив до 5 млн грн.