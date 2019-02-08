У Києві подружжя організувало у квартирі нарколабораторію



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Затримання наркозбувачів Фото: Прокуратура Києва

Організатори нарколабораторії - 26-річний чоловік та його 30-річна дружина

Столичними правоохоронцями після проведення трьох етапів оперативних закупок наркотиків затримано подружжя наркозбувачів, які займалися виготовленням та реалізацією амфетаміну на території Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Під час проведення обшуків у квартирі у зловмисників виявили нарколабораторію із виготовлення амфетаміну. Крім того, вилучили близько 100 г розфасованого амфетаміну, півкілограма препарату фенілнітропропен та марихуану.

Вартість вилучених наркоречовин складає понад 100 тисяч гривень.

Також у зловмисників вилучили значну кількість реактивів та прекурсорів, необхідних для виготовлення наркотиків, понад 40 тисяч гривень, які були отримані від продажу наркотиків, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, квитанції банківських установ, нотатки про кількість збутих наркотиків.

Організаторів нарколабораторії - 26-річного чоловіка та його 30-річну дружину - затримано в порядку ст. 208 КПКУ та їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.