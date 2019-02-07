У Львові майора поліції піймали на наркозбуті



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Підозрюваний отримав від збуту наркотовару аванс - 3 250 доларів Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Хабарником, який покривав діяльність місцевих наркоділків, виявився начальник одного з міжрайонних відділів поліції Львівщини

У Львові майора львівської поліції затримали на вимаганні хабарів з наркодилерів за неперешкоджання їхній діяльності.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що у 2018 році до Львівського управління ДВБ Нацполіції надійшла оперативна інформація про неправомірні дії окремих співробітників Управління протидії наркозлочинності ГУ НП області.

«Проведеною перевіркою було встановлено, що один з працівників керівної ланки причетний до вимагання та отримання неправомірної вигоди з осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів на території регіону», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Хабарником, який покривав діяльність місцевих наркоділків, виявився начальник одного з міжрайонних відділів Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини. Оперативники задокументували посадовця на кількох епізодах вимагання та одержання неправомірної вигоди з дилерів на загальну суму майже 180 тисяч гривень.

Крім цього, 31-річного майора поліції викрили на вчиненні ще одного злочину - він особисто передав одному зі збутчиків 100 грамів героїну для продажу. За цим фактом було додатково розпочато кримінальне провадження за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

«Невдовзі підозрюваний отримав від збуту наркотовару аванс - 3 250 доларів. А наступного дня одержав решту - 3 250 доларів та 8 тисяч гривень неправомірної вигоди. Відразу після цього його затримали», - заявили в Нацполіції.

Зловмиснику оголошено підозру за ч.2 ст.307 та ч.3 ст.368 КК України.

«Під час слідства будуть встановлені інші факти злочинної діяльності фігуранта та особи його спільників», - зазначили у прес-службі.