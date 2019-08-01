У Києві поліція розшукувала автомобіль з викраденою жінкою



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Можливі викрадачі виїхали разом з жертвою на Volkswagen Crafter білого кольору Ілюстративне фото

Автомобіль поїхав в сторону вулиці Ревуцького

У четвер, 1 серпня, в Дарницькому районі Києва викрали жінку. Можливі викрадачі виїхали разом з жертвою на Volkswagen Crafter білого кольору. Автомобіль поїхав в сторону вулиці Ревуцького.

Про це повідомляє Інформатор.

Державний номер автомобіля - АА 9992 РХ.

Правоохоронці ввели в столиці план «Перехоплення» близько 13:40 і розшукували автомобіль за орієнтуванням.

О 14:00 автомобіль знайшли. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 31 липня, на Новоірпінській трасі чоловік-таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував. Після скоєння злочину водій зник. Постраждала повідомила про це своїй подрузі, яка і зателефонувала в поліцію.

За словами дівчини, щоб дістатися додому, вона на Академмістечку зупинила автомобіль Renault, який був обклеєний наліпками Uklon. Під час поїздки чоловік звернув у ліс, де побив, зґвалтував і пограбував дівчину.

1 серпня поліція повідомила про затримання таксиста за зґвалтування та пограбування жінки.