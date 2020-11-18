У Києві патрульні зловили чергового водія маршрутки «під кайфом» (фото)

На вимогу патрульних водій погодився пройти огляд у лікаря-нарколога

Патрульні виявили у водія пакет із порошкоподібною речовиною та пляшку з речовиною бурого кольору

Сьогодні, 18 листопада, зранку на проспекті Свободи в Києві увагу патрульних привернув маршрутний автобус, який рухався з порушенням ПДР.

Наблизившись, інспектори побачили, що водій без захисної маски та веде розмови мобільним телефоном під час руху. Інспектори зупинили автобус марки Ataman, а у водія помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Свій стан водій пояснив тим, що у нього зубний біль і він вживав ліки, назву яких не пам'ятає.

Під час поверхневого огляду водія та автобуса патрульні виявили пакет із порошкоподібною речовиною та пляшку з речовиною бурого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

На вимогу патрульних чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога.

Патрульні склали на керманича постанову за ст. 122-2 (Користування засобами зв’язку під час руху транспортного засобу), протокол за ст. 44-3 (Порушення правил карантину) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Для вилучення речовин інспектори викликали слідчо-оперативну групу Подільського відділу поліції. Про подію повідомили відділ безпеки дорожнього руху управління.

Як повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, водія маршрутки № 180, який підозрюється у керуванні транспортним засобом під дією наркотичних речовин, вже звільнено.

За даними перевізника, перед виходом на маршрут водій пройшов обов’язковий медичний огляд.

Повідомляється, що буде проведена позапланова перевірка цього маршруту.

Нагадаємо, нещодавно на Либідській площі патрульні зупинили водія маршрутки, який перебував під дією наркотичних речовин.