Киянин торгував наркотиками у власній квартирі (фото, відео)

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його мешкання

Молодик збував наркотики своїм постійним клієнтам за попередньою домовленістю по телефону «із рук в руки»

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали чоловіка за збут наркотиків на території столиці. Поліцейські задокументували злочинну діяльність 30-річного киянина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми з’ясували, що покупці за 1 грам наркотиків сплачували наркозбувачу 250 гривень. Правопорушник здійснював торгівлю забороненими речовинами у власній квартирі, збував наркотики своїм постійним клієнтам за попередньою домовленістю по телефону «із рук в руки». Під час санкціонованого обшуку ми виявили та вилучили 65 тисяч гривень, 3 тисячі доларів, 25 пакетів з канабісом, амфетамін, галюциногенні гриби, а також прилад для упаковки та герметизації пакунків із наркотиками, ваги та ґаджети, за допомогою яких чоловік домовлявся про продаж», – розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Раніше не судимого киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до даної злочинної діяльності.