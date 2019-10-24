У столиці поліція зловила групу клофелінщиць (фото, відео)



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У кафе жінки підсипали чоловікові невідому речовину, від якої він втратив відомість Фото: Нацполіція

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У Києві поліція затримала трьох жінок, які підозрюються у розбійному нападі на чоловіка. Зловмисниці підсипали у напій чоловіка невідому речовину, у результаті чого він почав втрачати свідомість, а потім пограбували

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, подія сталася на площі Вокзальній. До правоохоронців звернувся чоловік із повідомленням про те, що невідомі відібрали в нього телефон і гроші. Заявник розповів, що напередодні познайомився з трьома жінками, з якими вирішив провести час у кафе, а потім він нічого не пам’ятає.

Зі слів потерпілого, правоохоронці припустили, що під час розпиття спиртних напоїв йому підмішали невідому речовину, від якої він почав втрачати свідомість. Тому, коли чоловік прийшов до тями, то виявив відсутність не тільки нових знайомих, але й мобільного телефону і банківських карток.

«Працівники оперативно-пошукового відділу поліції Києва відразу почали відпрацьовувати прилеглу територію. За наданим потерпілим описом зловмисниць, вони помітили на автостанції жінок, які могли бути причетними до вчинення цього правопорушення. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу, яка під час огляду виявила у вказаних осіб речі потерпілого та пляшечку із невідомою речовиною, яку відправили на експертизу. Також з’ясувалося, що зловмисниці встигли зняти з банківської картки чоловіка 900 гривень», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронці переглянули записи з камер відеонагляду, що встановлені у кафе, які зафіксували поруч із постраждалим вказаних осіб, яких поліцейські затримали за підозрою у вчиненні правопорушення. Ними виявилися жительки Києва та Вінницької області, двоє з них – раніше судимі за крадіжки.

«Дії жінок кваліфіковані як розбійний напад, скоєний групою осіб, а відтак їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм за погодженням із процесуальними керівниками – прокурорами - повідомлення про підозру. Під час розслідування будуть призначені експертизи для того, аби перевірити, чи дійсно потерпілому підсипали невідому речовину, від якої він втратив свідомість, і встановити, яку саме речовину використовували зловмисниці. Також будемо перевіряти їх можливу причетність до вчинення аналогічних злочинів», - додав Крищенко.