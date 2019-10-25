Поліція затримала ґвалтівника, який орудував на Святошині в Києві



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Зловмисник скоїв напад на дівчину біля навчального закладу Фото: Нацполіція

Затриманий 46-річний киянин був раніше судимий за розбійний напад та грабунок

Столичними правоохоронцями затримано та повідомлено про підозру 46-річному раніше судимому киянину за фактами зґвалтування та пограбування жінок.

Встановлено, що ґвалтівник орудував на території Святошинського району столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, 12 жовтня 2019 року зловмисник вчинив розбійний напад на 19-річну дівчину неподалік станції метро «Житомирська». Після цього, зваживши на вразливий стан потерпілої, він зґвалтував її.

«Ми з’ясували, що зловмисник побачив дівчину біля станції метро та пішов за нею слідом. Як тільки студентка зайшла до безлюдного місця на території навчального закладу, чоловік пригрозив їй ножем, відібрав ювелірні вироби та зґвалтував. Також ми встановили, що затриманий обґрунтовано підозрюється у спробі пограбування на вулиці Стуса», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Віталій Ясінський.

За кілька днів зловмисник вчинив ще один такий напад, проте 35-річна жінка змогла вирватися та покликати на допомогу.

Затриманий був раніше судимий за розбійний напад та грабунок.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ч.2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.