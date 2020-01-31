У Києві поліція затримала іноземця з гранатою (фото)
Правоохоронці встановлюють походження гранати
На вулиці Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. При поверхневій перевірці правоохоронці вилучили із кишені куртки пасажира предмет, схожий гранату РГД-5, та запал до неї.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Власником вилучених предметів виявився 30-річний громадянин іншої держави
«Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Боєприпас направили на експертизу та встановлюємо його походження», - розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.