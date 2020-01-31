У Києві поліція затримала іноземця з гранатою (фото)



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У кишені куртки чоловіка виявлено предмет, схожий гранату РГД-5 Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють походження гранати

На вулиці Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. При поверхневій перевірці правоохоронці вилучили із кишені куртки пасажира предмет, схожий гранату РГД-5, та запал до неї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Власником вилучених предметів виявився 30-річний громадянин іншої держави

«Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Боєприпас направили на експертизу та встановлюємо його походження», - розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.