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    Новини

    У Києві поліція затримала іноземця з гранатою (фото)

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    У кишені куртки чоловіка виявлено предмет, схожий гранату РГД-5 - У Києві поліція затримала іноземця з гранатою (фото)
    У кишені куртки чоловіка виявлено предмет, схожий гранату РГД-5
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють походження гранати

    На вулиці Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. При поверхневій перевірці правоохоронці вилучили із кишені куртки пасажира предмет, схожий гранату РГД-5, та запал до неї.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Власником вилучених предметів виявився 30-річний громадянин іншої держави

    «Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Боєприпас направили на експертизу та встановлюємо його походження», - розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

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    У Києві поліція затримала іноземця з гранатою (фото)
    У Києві поліція затримала іноземця з гранатою (фото)
    У Києві поліція затримала іноземця з гранатою (фото)

    Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал граната іноземці автомобіль боєприпаси
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