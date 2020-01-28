У харківському метро у чоловіка вилучили гранату (відео)
Місце придбання та мета зберігання боєприпасу встановлюються
Працівники відділу поліції в метрополітені виявили боєприпас у 39-річного мешканця смт Васіщеве у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції». Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківської області 27 січня близько 22:30.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.
Речові докази вилучені та направлені на експертизу.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Місце придбання та мета зберігання боєприпасу встановлюються.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно чоловіка.