У харківському метро у чоловіка вилучили гранату (відео)



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Місце придбання та мета зберігання боєприпасу встановлюються

Працівники відділу поліції в метрополітені виявили боєприпас у 39-річного мешканця смт Васіщеве у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції». Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківської області 27 січня близько 22:30.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба поліції

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Місце придбання та мета зберігання боєприпасу встановлюються.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно чоловіка.