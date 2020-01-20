Дві людини загинули через вибух гранати в Запорізькій області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці трагедії поліція вилучила металеві уламки корпусу ручної осколкової гранати «Ф-1» і важіль детонатора

Дві людини загинули 19 січня від вибуху гранати в Лежині Запорізького району Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби управління Національної поліції в області.

За даними відомства, в одній із квартир виявлено тіла двох чоловіків віком 38 років з численними осколковими пораненнями.

На місці вилучили металеві уламки корпусу ручної осколкової гранати «Ф-1» і важіль детонатора.

Поліція припускає, що боєприпас здетонував під час вживання загиблими спиртних напоїв.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок» Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, у Харкові чоловік прийшов на роботу з гранатою і погрожував усіх підірвати.