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    Дві людини загинули через вибух гранати в Запорізькій області

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    Дві людини загинули через вибух гранати в Запорізькій області

    На місці трагедії поліція вилучила металеві уламки корпусу ручної осколкової гранати «Ф-1» і важіль детонатора

    Дві людини загинули 19 січня від вибуху гранати в Лежині Запорізького району Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби управління Національної поліції в області.

    За даними відомства, в одній із квартир виявлено тіла двох чоловіків віком 38 років з численними осколковими пораненнями.

    На місці вилучили металеві уламки корпусу ручної осколкової гранати «Ф-1» і важіль детонатора.

    Поліція припускає, що боєприпас здетонував під час вживання загиблими спиртних напоїв.

    За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок» Кримінального кодексу.

    Як повідомлялось, у Харкові чоловік прийшов на роботу з гранатою і погрожував усіх підірвати.

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