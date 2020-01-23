Гранатомет, вибухівка, набої: поліція знайшла у мешканця Київщини бойовий арсенал



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Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють шляхи походження боєприпасів

Працівники Броварського відділу поліції спільно зі спецпризначенцями під час проведення санкціонованого обшуку у жителя села Гоголів виявили боєприпаси та вибухівку.

За місцем проживання 33-річного чоловіка поліцейські вилучили гранатомет РПГ-26, підствольні гранати ВОГ-25, пластид, набої різного калібру та інші заборонені законом предмети. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі зловмисник, який вже мав проблеми із законом, затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють шляхи походження бойового арсеналу.

Також вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового розслідування для нього обере суд.

Як повідомлялося, у смт Козин Обухівського району Київщини дільничний офіцер виявив у безпритульного гранату.

Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час обшуку в нього правоохоронці вилучили арсенал зброї.