У Києві помітили автомобіль із емблемою підрозділу ФСБ Росії (фото)

Автівку з емблемою ФСБ РФ помітили біля магазину на Позняках

Про виявлений автомобіль громадяни поінформували Службу безпеки України

У понеділок, 25 січня, в Дарницькому районі Києва помітили автомобіль, на якому нанесено емблему Управління «А» Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Як повідомляє «Обозреватель», автомобіль стоїть на проспекті Петра Григоренка (Позняки) біля магазину «Баул». До того ж Opel Astra – на донецьких номерах (серія АН).

Opel Astra на донецьких номерах

На Opel нанесено емблему російської «Альфи», цей спецпідрозділ у складі ФСБ.

На автівці емблема управління «А» ФСБ Росії

Зазначимо, що в «Альфи» Служби безпеки України інша емблема.

Емблема «Альфи» Служби безпеки України

За інформацією у відкритих базах даних, остання перереєстрація на нового власника сталася в 2016 році. Зараз цей автомобіль належить фізичній особі зі Слов'янська Донецької області.

За інформацією джерела, небайдужі кияни вже повідомили про цей автомобіль до СБУ. На місці вже працюють співробітники СБУ і поліції.

На місці вже працюють правоохоронці

Як повідомлялося, кіберфахівці Служби безпеки України викрили і припинили деструктивну діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.