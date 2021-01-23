СБУ затримала у Кропивницькому комуніста-агента ФСБ

Агент ФСБ залучив до протиправної діяльності близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького

Житель Кропивницького за завданням ФСБ РФ збирав і передавав інформацію про військовослужбовців

У Кропивницькому контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ Росії.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

«Контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав і передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Cил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади», – йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої Комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися для збору і передачі розвідувальної інформації.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

До слова, СБУ минулого року попередила сім терористичних актів.