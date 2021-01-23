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    Кримінал

    СБУ затримала у Кропивницькому комуніста-агента ФСБ

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    Агент ФСБ залучив до протиправної діяльності близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького - СБУ затримала у Кропивницькому комуніста-агента ФСБ
    Агент ФСБ залучив до протиправної діяльності близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького
    Фото: СБУ

    Житель Кропивницького за завданням ФСБ РФ збирав і передавав інформацію про військовослужбовців

    У Кропивницькому контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ Росії.

    Про це повідомив пресцентр СБУ.

    «Контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав і передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Cил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади», – йдеться в повідомленні.

    Оперативники СБУ встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої Комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького.

    Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися для збору і передачі розвідувальної інформації.

    Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

    До слова, СБУ минулого року попередила сім терористичних актів.

    Теги: СБУ кримінал ФСБ арешт Кропивницький державна зрада
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