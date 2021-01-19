СБУ минулого року попередила сім терористичних актів

Попереджені теракти, які планувалися біля торгового центру «Французький квартал» у Харкові, поблизу госпіталю в Сєвєродонецьку та на залізничній станції Рубіжне

Спецслужба затримала десять терористів

У 2020 році суди винесли 192 обвинувальних вироки злочинцям, яких викрила і затримала Служба безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність. Про це йдеться на сайті відомства.

Такі результати роботи СБУ за напрямом захисту національної державності, у рамках якого було розпочато загалом 335 кримінальних проваджень.

Зокрема, за цей період спецслужба запобігла семи терористичним актам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки та вчинення.

Серед іншого попереджені теракти, які планувалися біля торгового центру «Французький квартал» у Харкові, поблизу госпіталю в Сєвєродонецьку та на залізничній станції Рубіжне, на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».

Також СБУ брала участь у спецопераціях зі звільнення заручників у Луцьку та Києві, затримала організаторів серії вибухів у столиці та нейтралізувала вибухові пристрої.

Для захисту національної державності СБУ співпрацює з іноземними партнерськими спецслужбами. У взаємодії з ними було заборонено в’їзд в Україну 644 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. З цих же причин ще 5 іноземців видворено і 74 примусово повернуто до країн походження.

Спільно з Міністерством закордонних справ було проведено 73 демарші представникам іноземної сторони, в тому числі за антиукраїнську діяльність, підтримку анексії чи відвідування Криму.

Окрім того, контррозвідка СБУ протягом 2020 року розпочала 304 кримінальні провадження, в тому числі за ознаками державної зради, шпигунства, диверсії та створення терористичної організації. До прикладу, у вересні 2020 року котррозвідники Служби затримали у Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Також набув чинності 101 обвинувальний вирок. Так, до 10 років позбавлення волі засуджено громадянина КНР Шу Юаньцзе за шпигунство, до 12 років – українця О.Смородінова, який співпрацював з ФСБ, до 10 років – українця-агента ФСБ Е.Агєєва, який намагався підірвати сховище з аміаком на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», до 8 років – трьох українців і росіянина за участь у терористичній організації.

Викрила котррозвідка СБУ і понад 300 фактів набуття іноземного громадянства представниками органів влади та держуправління. Виявлено факти зловживання службовим становищем посадовців Міноборони, Нацгвардії, держпідприємств, які призвели до збитків державі на суму понад 1 млрд 72 млн грн.