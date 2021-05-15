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    У Києві понад п’ятсот нових хворих на коронавірус за добу

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    Минулої доби у столиці від ускладнень коронавірусу померли 14 людей - У Києві понад п’ятсот нових хворих на коронавірус за добу

    Минулої доби у столиці від ускладнень коронавірусу померли 14 людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

    У Києві виявили за минулу добу 544 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «544 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в місті 4919 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 201753», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 299 жінок віком від 19 до 92 років та 221 чоловік віком від 21 до 86 років. А також 13 дівчаток від одного місяця до 16 років і 11 хлопчиків віком від 1 до 16 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 1002 людини. Загалом коронавірус подолали 131963 мешканці столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 112, у Голосіївському – 87 та в Святошинському районі – 77 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 2197 осіб, летальних випадків – 322, одужало – 17202 особи, здійснено тестувань – 7696.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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