За добу в Україні виявили 6796 нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у місті Київ та Харківській області

За минулу добу в Україні госпіталізували 2197 осіб

Станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2197 осіб;

летальних випадків – 322;

одужало – 17202 особи;

здійснено тестувань за добу – 7696.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2150244 особи;

одужало – 1849803 особи;

летальних випадків – 47942;

проведено ПЛР-тестувань – 9824399.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

23638 людей щеплено проти Covid-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

За минулу добу в Україні госпіталізували 2195 осіб; померли 287 пацієнтів та одужали 15958 осіб.

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