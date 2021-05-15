За добу в Україні виявили 6796 нових випадків коронавірусу
За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у місті Київ та Харківській області
За минулу добу в Україні госпіталізували 2197 осіб
Станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2197 осіб;
- летальних випадків – 322;
- одужало – 17202 особи;
- здійснено тестувань за добу – 7696.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2150244 особи;
- одужало – 1849803 особи;
- летальних випадків – 47942;
- проведено ПЛР-тестувань – 9824399.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
23638 людей щеплено проти Covid-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.
За минулу добу в Україні госпіталізували 2195 осіб; померли 287 пацієнтів та одужали 15958 осіб.