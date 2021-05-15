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    За добу в Україні виявили 6796 нових випадків коронавірусу

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    За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у місті Київ та Харківській області - За добу в Україні виявили 6796 нових випадків коронавірусу

    За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у місті Київ та Харківській області

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні госпіталізували 2197 осіб

    Станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2197 осіб;
    • летальних випадків – 322;
    • одужало – 17202 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 7696.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2150244 особи;
    • одужало – 1849803 особи;
    • летальних випадків – 47942;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9824399.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

    23638 людей щеплено проти Covid-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

    За минулу добу в Україні госпіталізували 2195 осіб; померли 287 пацієнтів та одужали 15958 осіб.

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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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