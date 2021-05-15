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    Спершу коронавірус, тепер торнадо – у китайському Ухані через негоду загинули шестеро людей

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    Торнадо зруйнував 85 будівель та забрав 6 життів - Спершу коронавірус, тепер торнадо – у китайському Ухані через негоду загинули шестеро людей
    Торнадо зруйнував 85 будівель та забрав 6 життів
    Фото: twitter.com/libijian2

    Через негоду 218 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості

    Китайське місто Ухань, із якого почалася світова пандемія коронавірусу, накрив потужний торнадо. Він забрав життя 6 осіб, також десятки людей отримали травми. Про це повідомляє телеканал CGTN.

    Негода вирувала у провінції Хубей у п'ятницю, 14 травня, ввечері.

    За повідомленням уряду округу, вітер досягав швидкості 23,9 метра в секунду.

    Відомо також, що 85 споруд були зруйновані, постраждали близько 400 будинків і будівель. Крім цього поламано велику кількість дерев, звалився баштовий кран.

    У результаті 6 людей загинули і 218 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

    Тим часом, США не задоволені дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про поширення коронавірусу в світі. У зв'язку з цим Вашингтон закликає організацію продовжити роботу.

    ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу за підсумками поїздки експертів організації в Ухань 30 березня.

    З нього випливає, що експерти не змогли встановити джерело походження коронавірусу.

    Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу людині від кажанів через проміжну тварину.

    14 країн, включаючи США, виступили зі спільною заявою з приводу доповіді – вони висловили стурбованість результатами дослідження.

    Крім того, ВООЗ попереджає, що через закриття шкіл і перехід на дистанційне навчання діти втратили доступ до збалансованого шкільного харчування та часу фізичної активності. «Covid-19 може потенційно посилити одну з найбільш тривожних тенденцій в Європейському регіоні ВООЗ – зростаюче ожиріння серед дітей», – сказав регіональний директор ВООЗ з Європи Ганс Анрі П. Клуге.

    Теги: США Twitter Вашингтон місто вітер негода харчування ВООЗ коронавірус
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