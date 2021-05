Спершу коронавірус, тепер торнадо – у китайському Ухані через негоду загинули шестеро людей

Китайське місто Ухань, із якого почалася світова пандемія коронавірусу, накрив потужний торнадо. Він забрав життя 6 осіб, також десятки людей отримали травми. Про це повідомляє телеканал CGTN.

Негода вирувала у провінції Хубей у п'ятницю, 14 травня, ввечері.

За повідомленням уряду округу, вітер досягав швидкості 23,9 метра в секунду.

Відомо також, що 85 споруд були зруйновані, постраждали близько 400 будинків і будівель. Крім цього поламано велику кількість дерев, звалився баштовий кран.

У результаті 6 людей загинули і 218 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

#China #tornado

One dead and over 60 injured after tornadoes strike #Wuhan and #Suzhou pic.twitter.com/LoLHxBZAyZ