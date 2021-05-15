Спершу коронавірус, тепер торнадо – у китайському Ухані через негоду загинули шестеро людей
Через негоду 218 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості
Китайське місто Ухань, із якого почалася світова пандемія коронавірусу, накрив потужний торнадо. Він забрав життя 6 осіб, також десятки людей отримали травми. Про це повідомляє телеканал CGTN.
Негода вирувала у провінції Хубей у п'ятницю, 14 травня, ввечері.
За повідомленням уряду округу, вітер досягав швидкості 23,9 метра в секунду.
Відомо також, що 85 споруд були зруйновані, постраждали близько 400 будинків і будівель. Крім цього поламано велику кількість дерев, звалився баштовий кран.
У результаті 6 людей загинули і 218 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
#China #tornado— Snow Leapord (@HIND_patriot) May 15, 2021
One dead and over 60 injured after tornadoes strike #Wuhan and #Suzhou pic.twitter.com/LoLHxBZAyZ
Тим часом, США не задоволені дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про поширення коронавірусу в світі. У зв'язку з цим Вашингтон закликає організацію продовжити роботу.
ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу за підсумками поїздки експертів організації в Ухань 30 березня.
З нього випливає, що експерти не змогли встановити джерело походження коронавірусу.
Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу людині від кажанів через проміжну тварину.
14 країн, включаючи США, виступили зі спільною заявою з приводу доповіді – вони висловили стурбованість результатами дослідження.
Крім того, ВООЗ попереджає, що через закриття шкіл і перехід на дистанційне навчання діти втратили доступ до збалансованого шкільного харчування та часу фізичної активності. «Covid-19 може потенційно посилити одну з найбільш тривожних тенденцій в Європейському регіоні ВООЗ – зростаюче ожиріння серед дітей», – сказав регіональний директор ВООЗ з Європи Ганс Анрі П. Клуге.